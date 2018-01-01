За прошедший год на железной дороге Одесской области погибли 72 человека

В течение 2017-го года в пределах регионального филиала «Одесская железная дорога» погибли 72 человека. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги. Всего за прошлый год на Одесской железной дороге травмировались 96 людей, 5 из них — дети. Погибли на железнодорожных путях 72 человека, в том числе 1 ребенок.

Отметим, возросло количество суицидов, совершенных на объектах железнодорожного транспорта. Если в 2016 году было зафиксировано 23 таких случая, то в прошлом году их количество возросло до 33. «В 2017 году машинистами поездов регионального филиала удалось предупредить 275 случаев наезда на посторонних лиц, нарушивших правила поведения и пребывания на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году несколько подростков пытались попасть на крыши электричек и получили сильные ожоги.