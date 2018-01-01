В районе Мемориала героической обороны Одессы ведутся работы по благоустройству территории

В Одессе ведутся работы по капитальному ремонту территории, прилегающей к Мемориалу героической обороны Одессы - 411-й береговой батареи. Проектом капремонта предусмотрено устройство вымощенного плиткой тротуара шириной 1,8 м и отдельно стоящей велодорожки шириной 2,5 метра со стороны улицы Ореховой. Заказчиком работ, которые были начаты в ноябре 2017 года, выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. На сегодняшний день выполнено больше половины работ по устройству тротуара и велодорожки. Работы ведутся с сохранением существующих зеленых насаждений. Завершить их планируется весной текущего года.

В 2016 году был выполнен текущий ремонт пешеходной зоны, а также обустроены площадки для парковки транспортных средств по ул. Марии Демченко и по ул. Николая Троицкого (бывш. Карла Либкнехта) вдоль зеленой зоны Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи, а также проведен капремонт ул. Марии Демченко (на участке от пер. 2-го Амундсена до ул. 3-я Линия).