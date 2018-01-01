Сутенеров из Одессы взяли под стражу

Киевский райсуд города Одессы взял под стражу 26-летнего мужчину, которого подозревают в сутенёрстве. Он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Двоим его сообщникам – 20-летней девушке и 29-летнему мужчине мера пресечения была избрана ранее. Как установило следствие, с 2016 года на территории Киевского района города Одессы, недалеко от «Экспостроя», двое мужчин и девушка запустили «прибыльный бизнес».

Они вовлекли в занятие проституцией нескольких девушек. Тарифы за услуги устанавливали в размере от 200 до 800 гривен. 29-летний мужчина занимался организацией и управлением деятельности всех задействованных лиц. 20-летняя девушка занималась учетом отработанных часов, учетом полученных денежных средств, инструктажем и контролем за работой девушек. 26-летний подозреваемый занимался контролем за надлежащим поведением клиентов и защитой девушек в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Теперь троим грозит до 7 лет лишения свободы.