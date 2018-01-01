 
Информация к новости
  • Просмотров: 127
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20

Категория: Новости


Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20

Рождество – праздник любви, надежды и веры, когда каждый из нас может стать для кого-то добрым волшебником. Дарить добро – очень просто, нужно только захотеть. Ведь есть люди, которые в этом очень нуждаются. Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергий Кударенко по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поздравил с Рождеством Христовым сто тридцать воспитанниц Детского дома-интерната по улице Макаренко, 20. Здесь состоялось театрализованное музыкальное Рождественское представление, подготовленное учащимися воскресной школы Храма. Радостная весть о рождении Сына Божьего Рождественской ночью под светом Вифлеемской звезды коснулась сердец и душ подопечных Интерната. Поэтические выступления и духовные песнопения сменялись исполнением народных колядок.

 

Нам удалось создать атмосферу уюта, любви и добра, напомнив всем присутствующим о важности этого события, вселив в их юные души и детские сердца веру и надежду на Бога
– рассказал отец Сергий, давно ставший близким, родным человеком, настоящим пастырем для воспитанниц Интерната.

 

Сюда уже более десяти лет в будни и праздники приезжает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Однажды проникшись проблемами этого социального учреждения, услышав истории жизни его подопечных, Сергей Васильевич взял их под свою опеку и теперь регулярно оказывает им всяческую помощь в рамках действующей программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями. Так было в День святого Николая, в новогодние праздники. Вот и в Рождество воспитанницы Интерната не остались без внимания и заботы.

 

По окончании концерта гости преподнесли подарки, пообещав обязательно в скором времени приехать снова. В свою очередь, руководство Детского дома-интерната выразило глубокую признательность Одесской епархии и лично Сергею Кивалову за многолетнюю заботу о детях, моральную и духовную поддержку и оказание регулярной помощи их подопечным.

Галерея

prev

Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 