Рождественские праздники для воспитанниц школы-интерната на Макаренко, 20

Рождество – праздник любви, надежды и веры, когда каждый из нас может стать для кого-то добрым волшебником. Дарить добро – очень просто, нужно только захотеть. Ведь есть люди, которые в этом очень нуждаются. Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергий Кударенко по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поздравил с Рождеством Христовым сто тридцать воспитанниц Детского дома-интерната по улице Макаренко, 20. Здесь состоялось театрализованное музыкальное Рождественское представление, подготовленное учащимися воскресной школы Храма. Радостная весть о рождении Сына Божьего Рождественской ночью под светом Вифлеемской звезды коснулась сердец и душ подопечных Интерната. Поэтические выступления и духовные песнопения сменялись исполнением народных колядок.

Нам удалось создать атмосферу уюта, любви и добра, напомнив всем присутствующим о важности этого события, вселив в их юные души и детские сердца веру и надежду на Бога

– рассказал отец Сергий, давно ставший близким, родным человеком, настоящим пастырем для воспитанниц Интерната.

Сюда уже более десяти лет в будни и праздники приезжает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Однажды проникшись проблемами этого социального учреждения, услышав истории жизни его подопечных, Сергей Васильевич взял их под свою опеку и теперь регулярно оказывает им всяческую помощь в рамках действующей программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями. Так было в День святого Николая, в новогодние праздники. Вот и в Рождество воспитанницы Интерната не остались без внимания и заботы.

По окончании концерта гости преподнесли подарки, пообещав обязательно в скором времени приехать снова. В свою очередь, руководство Детского дома-интерната выразило глубокую признательность Одесской епархии и лично Сергею Кивалову за многолетнюю заботу о детях, моральную и духовную поддержку и оказание регулярной помощи их подопечным.