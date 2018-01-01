В Одесской области накрыли «оружейного барона»

По информации Управления уголовного розыска ГУНП в «…ходе проведения оперативных мероприятий в Одессе был задержан тридцати однолетний мужчина, занимавшийся незаконной торговлей и переделкой огнестрельного оружия. В ходе проведения обыска у него были обнаружены и изъяты револьвер, боеприпасы и оборудование. По информации ГУНП, ему инкриминируется статья 263 УК Украины (незаконный оборот оружия и боеприпасов), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Отметим, однако, что револьвер, который был изъят у задержанного предоставлен правоохранителями в видео-отчете, больше похож на револьвер системы Флобера, на владение которым специального разрешения не требуется. Во всяком случае, у боевых револьверов барабан, как показывает практика, может вмещать максимум семь патронов, а на видеосъемке отчетливо видно, что барабан к данному револьверу рассчитан на девять зарядов. Правда, народные умельцы иногда пытаются переделать такие револьверы в боевые, но из-за очень небольшого калибра патронов такие переделки не пользуются большим спросом.