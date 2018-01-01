Движение по дорогам местного значения превратилось в лотерею

Поездки из одного райцентра в другой в Одесской области превратились в испытания с непредсказуемыми последствиями. Наглядным примером тому стало новое происшествие на дороге между двумя самыми крупными городами украинского Придунавья- Измаилом и Килией. Там ночью в образовавшемся болоте застрял автомобиль. Ехавшим в нем людям пришлось ждать помощи практически до утра.

Напомним, что это уже второй подобный случай, имевший место на этой дороге. Всего два дня назад там застрял микроавтобус, который пришлось тросами вытаскивать из ямы самим пассажирам.