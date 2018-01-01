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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одесской области продолжаются возгорания автомобилей

Категория: Новости / Происшествия


В Одесской области продолжаются возгорания автомобилей

  Правда, похоже, эта тенденция уже перекочевала из областного в районные центры. Так, нынешней ночью сгорел автомобиль в Рени. По информации ГСЧС, пожарные за десять минут справились с пожаром. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Повреждены салон и моторный отсек автомобиля «ВАЗ 2109». Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что согласно выводам экспертов, наиболее распространенной причиной подобных возгораний является «занесение очага возгорания из вне». То есть, проще говоря, поджог. При этом обнаружить виновных, как правило, не удается.



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