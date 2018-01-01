В Одесской области от кори умер пятилетний ребенок

В 2018 году от вызванных корью осложнений скончался малолетний житель Белгород-Днестровского района Одесской области, ставший шестой жертвой болезни с начала её вспышки в регионе.

Об этом сообщил начальник облздрава Вячеслав Полясный. На прошедшем 11 января заседании комиссии по ЧС чиновник рассказал, что в 2018 году пока что зарегистрирован один спровоцированный корью летальный случай — умер ребёнок в возрасте пяти лет. При этом, по словам представителя ОГА, все летальные случаи связаны с поздним обращением за медицинской помощью.

Больше всего заболевших корью насчитывается в Одессе, а также Белгород-Днестровском, Лиманском, Захарьевском, Овидиопольском, Болградском и Беляевском районах. Отметим, что в новом году уже заразились 122 человека, включая 69 детей.

Как сообщал ТАЙМЕР 23 декабря 2017 года, одесский врач-инфекционист Наталья Жураковская заявила о катастрофической ситуации с заболеваемостью корью в городе. Как написала медик у себя в Facebook, количество таких больных перевалило за тысячу, и в одесской «инфекционке» для них перепрофилированы и добавлены ещё два отделения к уже имеющемуся.

«Каждый день в больницу с диагнозом "корь" поступают от 8 до 12 человек. Умерли 5 человек — 2 взрослых 44 и 47 лет и трое детей 2, 4 и 17!» — отмечает врач.

Она уточнила также, что эти смерти произошли в течение «короткого времени».

«Уверяю вас — это не предел! Не хотите вакцинировать ребенка? Думаете, что вас это не коснётся?» — написала Жураковская.