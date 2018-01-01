Пожар на 16-й станции Фонатана

Пожарные Одессы ликвидируют масштабный пожар на 16-й станции Большого Фонтана. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Одесской области.

"Возгорание огня произошло на крыше ресторана, расположенного на Фонтанской дороге, 118. Первоначально общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Спасатели сразу приступили к тушению пожара, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился с 40 до 300 квадратных метров, и пожарным пришлось привлечь дополнительные пожарные подразделения " - говорится в сообщении.

Отметим, что в здании, кроме ресторана, расположенный универсальный магазин и аптека. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.