Приморский суд взял Тайм-аут

Примосркий суд пока так не вынес решения по вопросу продления содержания под стражей бывшего директора детского пансионата «Виктория» Петра Саркисяна. С соответсвующим ходатайством выступила областная Прокуратура. Однако в самом начале заседания адвокат подсудимого , в свою очередь, выступил с ходатайством об отводе судьи Юрия Кушниренко. В связи с этим в рассмотрении дела объявлен перерыв.

Отметим, по каким причинам адвокат настаивает на отводе судьи, так и осталось непонятным.