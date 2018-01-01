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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Приморский суд взял Тайм-аут

Категория: Новости


Приморский суд взял Тайм-аут

   Примосркий суд пока так не вынес решения по вопросу продления содержания под стражей бывшего директора детского пансионата «Виктория» Петра Саркисяна. С соответсвующим ходатайством выступила областная Прокуратура. Однако в самом начале заседания адвокат подсудимого , в свою очередь, выступил с ходатайством об отводе судьи Юрия Кушниренко. В связи с этим в рассмотрении дела объявлен перерыв.

Отметим, по каким причинам адвокат настаивает на отводе судьи, так и осталось непонятным.



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