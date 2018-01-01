Увеличение стоимости проезда в одесских маршрутках – самое простое, но отнюдь не единственное решение

По мнению ряда экспертов, простое увеличение стоимости проезда в маршрутных автобусах отнюдь не является единственно возможным решением. Даже при значительном увеличении цен на горючее и комплектующие. Так, например, одним из возможных решений проблемы рентабельности перевозок могло быть возвращение к т.н. «зональной системе оплаты за проезд.

Когда тариф на проезд напрямую зависит от расстояния, которое проезжает пассажир. Такая система уже использовалась в Одессе в девяностых - начале двухтысячных годов. С ней, в частности хорошо были знакомы жители поселка Котовского, для которых действовал т.н. «двойной тариф»- проезд до Пересыпского моста стоил дешевле, а дальше - до центра города - дороже. Аналогичная система оплаты действовала и на ряде «таировских» маршрутов. Однако руководство городского департамента транспорта от этого варианта отказалось. Как пояснил нашему корреспонденту директор департамента Александр Илько, это объясняется тем, что «…водителю трудно контролировать где сел и где выходит каждый конкретный пассажир». При этом, почему за комфорт водителя должны платить пассажиры, которым за пару остановок нужно будет платить полную стоимость проезда по всему маршруту, так и осталось непонятным.