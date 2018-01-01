Примирением одесских полицейских и уличных активистов займутся европейцы

17 января в Одессе начнёт работу мобильная группа консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине. Об этом сообщил сегодня член так называемой одесской группы 2 мая Владислав Сердюк. Пресс-конференция была посвящена дальнейшей судьбе Летнего театра в Одесском городском саду. Как отметил Сердюк, указанная миссия ЕС работает в нашей стране уже более трёх лет. Её штаб–квартира находится в Киеве, а во Львове и Харькове действуют официальные представительства. По словам общественника, мобильная группа консультативной миссии «должна подготовить почву» для открытия такого же представительства в Одессе (предположительно это состоится уже весной нынешнего года). Работа миссии охватит не только Одесский регион, но также Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области. В Одессе же её представители будут заниматься налаживанием взаимоотношений между правоохранителями и различными общественниками.

«Эта миссия приносит реальную пользу нашему государству. Свою работу она начнёт с проведения лучших европейских практик по охране общественного порядка. Члены миссии понимают, что отношения между правоохранительными органами в Одессе и активистами — очень сложная тема. Эта миссия хочет быть своего рода третейским судьей между руководителями правоохранительных органов и общественностью», — рассказал Сердюк.

По его словам, европейцы будут проводить свои мероприятия как отдельно для активистов, так и для правоохранителей. В состав консультативной группы должны войти около 10 европейцев и 10-15 специалистов из Украины, которые будут определены по итогам специального конкурса.

Напомним, что 18 ноября 2017 года возникли массовые беспорядки в Горсаду, где сначала проходила акция протеста против возможного строительства развлекательного центра на территории Летнего театра. По данным правоохранителей, один из праворадикальных активистов повредил голову начальника одесской полиции Дмитрия Головина.