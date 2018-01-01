Военкомы Одессы осудили коррупцию на общем собрании

В своём выступлении перед участниками собрания заместитель военного прокурора Одесского гарнизона подполковник юстиции Максим Брилёв рассказал о наиболее резонансных преступлениях, совершённых военнослужащими в прошлом году и наказаниях за них, разъяснил отдельные положения Уголовного кодекса Украины относительно административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

Отмечается, что начальник управления — заместитель командующего оперативного командования «Юг» по морально-психологическому обеспечению полковник Юрий Зубрицкий остановился на вопросах, связанных с профилактической работой в военных комиссариатах по предотвращению случаев правонарушений корыстной направленности. По итогам проведения общего собрания были определены приоритетные направления работы по избежанию преступлений и профилактике правонарушений корыстной направленности в 2018 году.