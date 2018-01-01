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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Рост тарифов на вывоз мусора в Одессе

Категория: Новости

Рост тарифов на вывоз мусора в Одессе

   В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы и другие материалы, повышением минимальной заработной платы и других расходов предприятия, связанных с предоставлением услуг по вывозу твердых бытовых отходов, руководство ООО «ЭКО-ЛИДЕР» информирует потребителей о намерении повышения тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения города Одессы.

С предложениями и замечаниями обращаться к руководству ООО «ЭКО-ЛИДЕР» в течение 14 календарных дней с даты опубликования по адресу: ул. Михайловская, д. 44-В, каб. 23 м. Одесса, тел. (0482) 34-98-08.



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