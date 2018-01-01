Рост тарифов на вывоз мусора в Одессе

В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы и другие материалы, повышением минимальной заработной платы и других расходов предприятия, связанных с предоставлением услуг по вывозу твердых бытовых отходов, руководство ООО «ЭКО-ЛИДЕР» информирует потребителей о намерении повышения тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения города Одессы.

С предложениями и замечаниями обращаться к руководству ООО «ЭКО-ЛИДЕР» в течение 14 календарных дней с даты опубликования по адресу: ул. Михайловская, д. 44-В, каб. 23 м. Одесса, тел. (0482) 34-98-08.