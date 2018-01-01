Праздник Рождества Христова для воспитанниц дома-интерната на Макаренко, 20

Рождество — праздник любви, надежды и веры, когда каждый из нас может стать для кого-то добрым волшебником. Дарить добро — очень просто, нужно только захотеть. Ведь есть люди, которые в этом очень нуждаются.

Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергий Кударенко по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поздравил с Рождеством Христовым сто тридцать воспитанниц Детского дома-интерната по улице Макаренко, 20.

Здесь состоялось театрализованное музыкальное Рождественское представление, подготовленное учащимися воскресной школы Храма. Радостная весть о рождении Сына Божьего Рождественской ночью под светом Вифлеемской звезды коснулась сердец и душ подопечных Интерната. Поэтические выступления и духовные песнопения сменялись исполнением народных колядок.

Стоит также отметить, что воспитанницы дома интерната уже третий год подряд посещают престольный праздник храма Преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно-приходской школе. Настоятель храма протоиерей Сергий Кударенко регулярно проводит для девочек уроки на библейские темы.

Нам удалось создать атмосферу уюта, любви и добра, напомнив всем присутствующим о важности этого события, вселив в их юные души и детские сердца веру и надежду на Бога,

– рассказал отец Сергий, давно ставший близким, родным человеком, настоящим пастырем для воспитанниц Интерната.

Сюда уже более десяти лет в будни и праздники приезжает народный депутат Украины Сергей Кивалов. При его поддержке на Макаренко, 20 построена небольшая часовня. Однажды проникшись проблемами этого социального учреждения, услышав истории жизни его подопечных, Сергей Васильевич взял их под свою опеку и теперь регулярно оказывает им всяческую помощь в рамках действующей программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями.

Так было в День Святого Николая, в новогодние праздники. Вот и в Рождество воспитанницы Интерната не остались без внимания и заботы.

По окончании концерта гости преподнесли подарки, пообещав обязательно в скором времени приехать снова.

В свою очередь, руководство Детского дома-интерната выразило глубокую признательность Одесской епархии и лично Сергею Кивалову за многолетнюю заботу о детях, моральную и духовную поддержку и оказание регулярной помощи их подопечным.