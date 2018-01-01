Ограбил – выпил - в тюрьму!

Примерно по такому сценарию развивались криминальные события, произошедшие накануне в Арцизе. Там в один из магазинов вошел мужчина и угрожая продавцу ножом, похитил из кассы все деньги и скрылся. Однако буквально через час был задержан правоохранителями. По информации ГУНП, злоумышленник помещен в СИЗО и уже дал признательные показания.

По факту совершенного преступления начато уголовное производство по статье «разбой», предусматривающей наказание до двенадцати лет лишения свободы.