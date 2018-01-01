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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Причиной пожара и гибели детей в «Виктории» мог стать поджог?

Категория: Новости


Причиной пожара и гибели детей в «Виктории» мог стать поджог?

   Версия о том, что причиной возгорания в детском лагере «Виктория» стал забытый сопровождающей кипятильник, больше не является основной. По информации пресс-службы Прокуратуры, после проведения пожарно-технической экспертизы рассматриваются уже четыре возможных причины пожара. Помимо пресловутого кипятильника, в их числе вероятность пожара из-за открытого источника огня (например, свечки), короткое замыкание электропроводки и занесение источника возгорания из вне. Проще говоря, умышленный поджог.

Отметим, что до их пор вероятность поджога упорно отрицалась. Напомним, что в результате пожара в «Виктории» 15 сентября погибли три несовершеннолетние девочки.



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