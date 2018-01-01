До сих пор одесские маршрутки были самыми дешевыми в стране.

Такие неожиданные данные озвучило в ходе пресс-конференции руководство городского департамента транспорта. Как отметил руководитель ведомства Александр Илько, данный вывод базируется на том, что «….проезд одного километра обходился одесситам всего в двадцать семь копеек, в то время, как в Киеве этот показатель составляет тридцать девять копеек. В Днепре- сорок три, а в Харькове- семьдесят две!» Причиной тому- якобы самые длинные в стране пассажирские маршруты.

Отметим, однако, что эти расчеты , возможно, были бы объективными, если бы все пассажиры ехали по всему маршруту! В противном случае эти данные эквивалентны средней температуре по больнице! Выходом из ситуации могло бы стать возвращение к т.н. «зональной системе оплаты», когда стоимость проезда напрямую зависит от расстояния, которое проезжает каждый пассажир. Как это, было, скажем, в конце девяностых на маршрутах на поселок Котовского, когда до Пересыпского моста был меньший тариф, а дальше- больший. Однако такой справедливый вариант был отклонен руководством департамента транспорта. Дробление маршрутной сети, в результате которой маршруты стали бы короче, но стоимость проезда осталась бы прежней, так же не рассматривался! В результате, с 15 января одесситам, вне зависимости от дистанции проезда, придется платить за него почти наполовину больше - семь вместо пяти гривен. По стоимости проезда в маршрутных автобусах Одесса может выйти во всеукраинские лидеры!