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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Подведение итогов работы Одесской областной службы занятости за 2017 год

Категория: Новости

Подведение итогов работы Одесской областной службы занятости за 2017 год

   В ходе совещания, посвященного подведению итогов года, директор Одесского областного центра занятости Сергей Гаценко сообщил, что в 2017 году областная служба занятости обеспечила работой около 25 тыс. чел., единовременную помощь по безработице для организации предпринимательской деятельности получили 60 чел., в общественных и других работах временного характера приняли участие 8,4 тыс. чел., по направлению центров занятости учились 7, 2 тыс. безработных.

«Это является результатом системной работы с соискателями работы и работодателями. Специалисты центров занятости постоянно работают над улучшением своих профессиональных качеств, совершенствованием знаний и навыков. Ведь это те факторы, позволяющие людям, которые остались без работы, вновь почувствовать свою необходимость обществу и уверенность в себе», — отметил руководитель областной структуры.

В пресс-службе добавили, что в 2017 году служба занятости внедряла в свою работу новые современные сервисы: начато предоставление помощи в трудоустройстве за подходом кейс-медежмента, помощь соискателям в составлении видео-резюме, проведение онлайн-собеседований и тому подобное. Основное внимание руководители уделили вопросам сотрудничества с объединенными территориальными общинами и налаживанию сотрудничества с работодателями и местными органами власти.

В числе задач на 2018 год — проведение центрами занятости системной профориентационной работы по ориентации учащейся молодежи и студентов, населения ОТГ на потребности рынка труда Украины.


Источник: Контекст-Причерноморье



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