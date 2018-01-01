Вынесен приговор женщине, дочь которой ошпарилась кипятком и впоследствии погибла

В Беляевском районном суде был вынесен приговор матери, дочь которой ошпарилась кипятком и впоследствии погибла.

Трагедия произошла 27 апреля прошлого года. Ребенок на себя перевернул чайник с кипящей водой, когда пытался снять его с плиты. Мать в это время находилась в соседней комнате. Травмированного ребенка она не повезла в лечебное учреждение и скорую помощь не вызывала, так как не было денег, объясняет женщина.

В течение двух недель она пыталась заниматься самолечением, но из этого ничего не получилось, состояние дочери только ухудшалось. После этого мать одолжила денег у соседей и отвезла малышку в больницу. Но там не удалось ее спасти. 17 мая девочка скончалась.

Тело было поражено ожогами на 25%, задеты лицо, шея, грудь и руки. Медики говорят, что если бы вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь, трагедии можно было бы избежать.

Матери суд вынес условный приговор - 3 года, так как подсудимая полностью признала свою вину.