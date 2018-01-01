Разыскивается микроавтобус сбивший насмерть женщину

Следственный отдел ГУНП в Одесской области и патрульная полиция разыскивают микроавтобус, который 5 января 2018 года насмерть сбил 79-летнюю женщину.
Трагедия произошла примерно в 17:00 напротив дома №4 по Житомирской улице. По этому факту открыто уголовное производство.
Сбивший пенсионерку автомобиль — TOYOTA HIACE, 1996-1998 годов выпуска, белого цвета, с возможными повреждениями передней левой части кузова и левой фары. Возможен фрагмент номерного знака «ВН 47 …».
Очевидцев происшедшего и тех, кому известно местонахождение автомобиля и водителя, просят помочь в розыске. Телефон отдела розыска управления патрульной полиции — 050-0702969, телефон дежурной части – 048-7794540.