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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Разыскивается микроавтобус сбивший насмерть женщину

Категория: Новости / Происшествия

Разыскивается микроавтобус сбивший насмерть женщину

   Следственный отдел ГУНП в Одесской области и патрульная полиция разыскивают микроавтобус, который 5 января 2018 года насмерть сбил 79-летнюю женщину.

Трагедия произошла примерно в 17:00 напротив дома №4 по Житомирской улице. По этому факту открыто уголовное производство.

Сбивший пенсионерку автомобиль — TOYOTA HIACE, 1996-1998 годов выпуска, белого цвета, с возможными повреждениями передней левой части кузова и левой фары. Возможен фрагмент номерного знака «ВН 47 …».

Очевидцев происшедшего и тех, кому известно местонахождение автомобиля и водителя, просят помочь в розыске. Телефон отдела розыска управления патрульной полиции — 050-0702969, телефон дежурной части – 048-7794540.



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