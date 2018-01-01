Разыскивается микроавтобус сбивший насмерть женщину

Следственный отдел ГУНП в Одесской области и патрульная полиция разыскивают микроавтобус, который 5 января 2018 года насмерть сбил 79-летнюю женщину.

Трагедия произошла примерно в 17:00 напротив дома №4 по Житомирской улице. По этому факту открыто уголовное производство.