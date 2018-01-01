Ущерб нанесенный рыбному хозяйству браконьерами составил 67,1 миллиона гривен

Черноморский и Азовский рыбоохранные патрули в 2017 году провели 1573 рыбоохранных рейда, в ходе которых были разоблачены 3589 нарушений правил рыболовства. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству в результате этих правонарушений, составляют 67,1 млн гривен, сообщило Госрыбагентство.

В ходе проведённых спецопераций патрульные обнаружили у браконьеров 262,5 кг краснокнижной рыбы: 40,1 кг краба травяного, 15,4 кг севрюги обычной, 207 кг осетровых. У нарушителей было изъято 50,2 тонны водных биоресурсов и 7992 запрещенных орудия лова.

Рыбоохранные патрули составили 1748 дел и направили их в суды для привлечения граждан к ответственности.