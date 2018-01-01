Тарифы на проезд в маршрутках возрастут почти наполовину, а качество перевозок - нет?

Основной причиной перебоев в работе маршрутных автобусов в Одессе является острый дефицит….нет, не самих автобусов, а водителей. Об этом рассказал нашему корреспонденту директор департамент атранспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, «…у компаний-перевозчиков дефицит водительского персонала составяте от 15% до 35%». По его утверждению, это связано с тем, что после получения Украиной долгожданного «безвиза» водители массово уезжают в старны восточной Европы, в основном- в Польшу, где находят возможности для трудоустройства по специальности. При этом, там, даже на не совсем легальной работе они зарабатывают в разы больше, чем здесь.

Отметим, что вопрос о том, изменится ли ситуация после повышения стоимости проезда с пяти до семи гривен, по сути, остался без ответа. Но в том, что это никак не вернет обратно уехавших за рубеж водителей, можно не сомневаться. Аболютно очевидно так же, что повышение стоимости проезда не повлияет ни на время ожидания маршруток, ни на их «шпротную» заполняемость в часы пик.