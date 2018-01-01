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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Митинг охранников Одесского порта

Категория: Новости

Митинг охранников Одесского порта

   Сегодня сотрудники охраны Одесского морского порта митинговали под зданием Администрации морских портов Украины. Митингу предшествовала идея АМПУ расформировать ведомственный отряд охраны и заказать аналогичные услуги у частной фирмы. По словам охранников порта, такое решение повлечет за собой увольнение нескольких сотен человек. Аргумент АМПУ – возможная экономия за счет сокращения фонда заработной платы.

Пикетчики принесли с собой шины и бутылку с зажигательной смесью, пригрозив АМПУ блокировать работу управления, если до 18 января в администрации не поменяют свое решение по поводу частной охраны.


Источник: Одесса-медиа



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