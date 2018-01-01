В Одесской области поднимается волна «магазинных разбоев»?

Не прошло и суток после того, как разбойное нападение на магазин произошло в Арцизе, как аналогичное преступление было совершено в другом районном центре. На сей раз - во втором по величине городе региона, столице украинского Придунавья Измаиле. По информации ГУНП, там накануне в магазин зашел неизвестный мужчина и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги из кассы. Однако на сей раз преступление, что называется «не задалось».

Дело в том, что не испугавшись угрозы, женщина-кассир оказала активное сопротивление нападавшему, и тот был вынужден ретироваться с пустыми руками. Более того, его «срисовали» расположенные поблизости видеокамеры, в следствие чего он был опознан и уже через несколько часов задержан. Злоумышленником оказался 23-х летний ранее осужденный гражданин, который только в ноябре прошло года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Теперь, несмотря на то, что он использовал не боевое оружие, а детскую игрушку и не смог довести свой преступный умысел до конца, его ждет новый срок. И немалый. Ведь статья 187 УК Украины (разбой), которая ему инкриминируется, предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Отметим, что во многих развитых станах законодательно запрещено продавать детские игрушки, аналогичные видам боевого оружия. Как рассказали нашему корреспонденту находящиеся «по обмену» в Украине американские стражи порядка - это делается именно с целью пресечения использования таких игушек в преступных целях и различных сомнительных шуток. Кроме того, такие действия могут быть небезопасны для самих «шутников». Ведь такая игрушка, направленная на полицейского, может быть воспринята им, как непосредственная угроза жизни, что по тамошнему законодательству предоставляет ему право стрелять на поражение.