Полиция взялась расследовать пожары

Заметим, что около 11 утра на улице Торговая на углу улицы Старопортофранковская произошло возгорание в трамвае, курсирующем по маршруту №28, наполненном пассажирами. Людей экстренно эвакуировали, однако, вследствие инцидента пострадало двое человек. Кроме того, на железнодорожной станции «Одесса-Сортировочная» загорелось одноэтажное здание, - пламя объяло крышу и распространилось на площадь в 400 квадратных метров.

Оба инцидента были предварительно квалифицированы по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Следственно-оперативные группы полиции проводят выяснение всех обстоятельств происшествий.