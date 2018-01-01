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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Полиция взялась расследовать пожары

Категория: Новости

Полиция взялась расследовать пожары

   Заметим, что около 11 утра на улице Торговая на углу улицы Старопортофранковская произошло возгорание в трамвае, курсирующем по маршруту №28, наполненном пассажирами. Людей экстренно эвакуировали, однако, вследствие инцидента пострадало двое человек. Кроме того,  на железнодорожной станции «Одесса-Сортировочная» загорелось одноэтажное здание, - пламя объяло крышу и распространилось на площадь в 400 квадратных метров.

Оба инцидента были предварительно квалифицированы по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Следственно-оперативные группы полиции проводят выяснение всех обстоятельств происшествий.

 


Источник: Комментарии.ua



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