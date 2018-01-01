Суд оставил под стражей члена банды, совершившей ряд грабежей

Сегодня, 12 января, Апелляционный суд Одесской области рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Зуевой И.И. относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Бровцина А.Ю. сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 264 тыс 300 грн.

Адвокат подозреваемого заявила, что следственный судья, избирал меру пресечения под давлением жителей с. Заря. Около полусотни жителей Саратского района, собрались, перед началом судебного заседания у здания суда, люди опасались, что злоумышленник окажется на свободе.

Однако, рассмотрев апелляционную жалобу защитника, изучив материалы производства, апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы, оставив решение следственного судьи Саратского районного суда Одесской области в отношении подозреваемого Бровцина А.Ю. без изменений.

Сегодня также Саратский районный суд избрали меру пресечения в виде домашнего ареста для его сообщника - Белоцерковского.

Соответствующую меру пресечения Бровцину избрал Саратский районный суд Одесской области 28 декабря 2017 года. Житель Белгород-Днестровского района Одесской области, член бандитской группировки «Рогалика» Бровцин А.Ю. в начале декабря вместе со своим сообщником проник в чужой дом, откуда похитил деньги и ювелирные изделия из золота на общую сумму 207 960 грн..

Кроме того, известно, что члены банды совершили серию разбойных нападений на жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, которые приезжали летом отдыхать на берег моря юга Одесской области.