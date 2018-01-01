Девальвация украинской национальной валюты будет продолжаться

Такое убеждение высказал завкафедрой мирового хозяйства ОНУ имени Мечникова Сергей Якубовский.

По его мнению, этот неутешительный прогноз обусловлен прежде всего тем, что действующая власть упорно не проводит серьезных системных реформ, что, в свою очередь, привело к падению экономических показателей и утрате доверия к Украине со стороны иностранных финансовых структур.

Поэтому объемы финансовой подпитки Украины извне будут сокращаться.

А в условиях отсутствия экономического роста и сокращения финансовых вливаний рассчитывать на стабильность гривны, увы, не приходится.

Утешает одно – по мнению Сергея Якубовского, падение гривны будет сравнительно плавным.