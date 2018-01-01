В ходе возгорания трамвая в Одессе пострадали два человека

По информации руководства КП «Одесгорэлетротранс», в результате пожара в трамвае маршрута №28 на улице Старопортофранковской пострадали мужчина и женщина.

Мужчина разбил голову. А женщина – повредила ногу и была госпитализирована.

По имеющейся информации, оба пассажира пострадали, выпрыгнув из вагона через разбитое окно.

Как рассказал директор КП Дмитрий Жеман, панику спровоцировало не только возгорание, очаг которого находился в кабине водителя, а также то, что водитель не смог сразу открыть двери. Поскольку двери в трамваях открываются, как известно, внутрь, а сразу после начала пожара пассажиры начали давить на двери, не позволяя им открыться. Именно поэтому часть пассажиров попыталась выбраться через разбитые окна.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.