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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В ходе возгорания трамвая в Одессе пострадали два человека

Категория: Новости


В ходе возгорания трамвая в Одессе пострадали два человека

По информации руководства КП «Одесгорэлетротранс», в результате пожара в трамвае маршрута №28 на улице Старопортофранковской пострадали мужчина и женщина.

Мужчина разбил голову. А женщина – повредила ногу и была госпитализирована.

По имеющейся информации, оба пассажира пострадали, выпрыгнув из вагона через разбитое окно.

Как рассказал директор КП Дмитрий Жеман, панику спровоцировало не только возгорание, очаг которого находился в кабине водителя, а также то, что водитель не смог сразу открыть двери. Поскольку двери в трамваях открываются, как известно, внутрь, а сразу после начала пожара пассажиры начали давить на двери, не позволяя им открыться. Именно поэтому часть пассажиров попыталась выбраться через разбитые окна.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.



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