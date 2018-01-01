В Одесской области пьяный водитель протаранил автобусную остановку

Происшествие произошло накануне в селе Березовка Беляевского района.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как показало расследование, виновником происшествия стал двадцати пяти летний местный житель. Который. находясь «навеселе», угнал автомобиль «ВАЗ» у своего знакомого, но не смог справиться с управлением и на скорости врезался в остановку. После чего попытался скрыться.

По факту случившегося составлено сразу четыре административных протокола: за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, попытку скрыться с места происшествия и повреждение остановки.

Так же начато уголовное производство.