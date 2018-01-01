В тушении пожара на станции «Одесса-Сортировочная» помимо пожарных экипажей участвовал и специальный пожарный поезд

Об этом сообщает пресс-служба одесской железной дороги. Как говориться в сообщении, пожар возник в одноэтажном здании и к моменту прибытия пожарных охватил площадь в четыреста квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась более трех часов.

В ходе тушения пришлось экстренно эвакуировать стрелковое оружие и боеприпасы, которые находились в расположенной в горящем здании комнаты военизированной охраны.

К сожалению, при тушении было обнаружено тело погибшего человека.

Причины возгорания устанавливаются. Всего же в тушении пожара участвовали, помимо спецпоезда, принимали участие 10 пожарных экипажей, в составе десяти единиц техники и шестидесяти пяти человек личного состава.