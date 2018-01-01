В Одессу прибыл очередной гуманитарный груз. На сей раз – из Дании

Аж целых шесть тонн. По имеющейся информации, в основном этот груз состоит из детской одежды и обуви, которые активисты-волонтеры собирали по всей стране.

Получателем стал Благотворительный фонд «Дорога к дому». Его руководитель Сергей Костин поблагодарил отправителей гуманитарного груза и сообщил, что помощь будет направлена, в первую очередь, детям из малообеспеченных и проблемных и неблагополучных семей, а также нуждающимся детям-переселенцам.

Кроме того, по его словам, часть груза будет передана другим неправительственным организациям.