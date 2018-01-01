Страну опять «поджигают»?

Не успел утихнуть скандал с Саакашвили, который прервал свой политический балаганчик на рождественские каникулы, как на информационный простор страны посыпался целый ворох провокационных событий, не соответствующий новогодне- рождественскому формату.

Первое дело получило огласку после поста нардепа Мустафы Найема в Facebook об убийстве, никому не известной в стране активистки Ноздровской, которую для придания большего статуса посольство США назвало известной правозащитницей. Американцы выразили обеспокоенность медленным расследованием дела и потребовали от властей большей оперативности, хотя с момента подачи заявления в полицию прошло всего три дня. Делается это не просто так, заставляя правоохранителей спешить, они толкают полицию на путь ошибок, нарушений и подлогов, за которые можно будет и в дальнейшем атаковать власть или обо всем забыть, если власть будет послушной.

Полиция не заставила себя долго ждать и через несколько дней оперативных мероприятий, задержала того, на кого явно указывало «общественное мнение» в лице многочисленных активистов. Складывается впечатление, что для дальнейшей раскачки режима понадобилась традиционная сакральная жертва.

Но власть не напугать! Арсен Аваков, по слухам, продолжает свой отпуск в Италии, отсутствует и президент Петр Порошенко, тоже решивший не прерывать рождественские каникулы. «Это именно та ситуация, когда война-войной, а отдых — по расписанию», шутит политолог Андрей Золотарев.

Однако у американцев своя «свадьба» у нас своя, 2018 год – предвыборный, если не произойдет форс-мажора. В сложившейся ситуации некоторым политически силам, имеющим огромную власть и мизерный рейтинг электоральных симпатий надо как-то готовиться к выборам. Вот мы и видим, как в Киеве члены никому не известной организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры и сделали надпись «Смерть России!», сообщается на странице организации в Facebook. По словам участников, их акция "символизирует кровь украинцев на руках Москвы".

В ночь перед рождеством, когда по поверьям активизируется нечистая сила, замыслил свой пост «добробат» Андрей Стемпицкий, - «Призыв к насилию. Наидейственнейший вариант, который предлагаю я - если известно о сепаре или об их структуре или о пророссийской сволочи, надо сообщить официально СБУ. В случае их бездействия (а это 90%), их должны нейтрализовать неизвестные украинцы», - пишет на своем Facebook командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий.

«Самый простой прием мобилизации электората – общий враг, объединить людей по критерию ненависти к чему-либо. Можно и вокруг общей идеи, но это сложнее и затратнее по ресурсам, особенно когда идей нет, тратиться на их поиски, конструирование и раскрутку, а потом иметь дело с результатами собственной эффективности тоже не хочется. А тут есть годами сконструированный образ врага и ось зла – Москва и все с ней связанно. Под обобщение и образ врага у профессиональных патриотов попадает и Украинская православная церковь, особенно после организованного УПЦ обмена военнопленными перед Новым годом - пишет в своем блоге «Лига нет» Директор консалтинговой компании «Партия власти/RPGR Consulting» Елена Дьяченко.