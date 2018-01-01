Бывшему директору детской базы «Виктория» продлили срок предварительного заключения

Соответствующее решение принял накануне Приморский суд. Слушания затянулись практически на двое суток из-за постоянных ходатайств защиты подсудимого об отводе судей.

Однако в конечном итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил подсудимому Петру Саркисяну срок предварительного заключения еще на два месяца.

Напомни, что 14 ноября Петр Саркисян - основной, на сегодняшний день, обвиняемый по делу, связанному с трагедией в «Виктории», где в результате пожара погибли три девочки, вышел на свободу под залог всего в 128 тысяч гривен. Однако уже 29 ноября по настоянию обвинения и общественников новым судебным решением возвращен под стражу.