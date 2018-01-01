Бери лопату и… не плати семь гривен за проезд!

15 января, в тот день, когда тариф на проезд в маршрутках Одессы возрастет сразу на сорок процентов, одесситов призывают выйти на забастовку протеста. Нет, не на конечную остановку какого-либо популярного маршрута, а на сугубо пешеходную зону Думской площади.

Причем не просто выйти, в еще и с лопатами в руках! Чтобы «…вырыть метро для одесских чиновников!»

Как отношение имеет эта своеобразная «забастовка» к ситуации на транспорте остается только догадываться. Ведь, как расписано в действующем законодательстве, перевозчик может самостоятельно решать вопрос об увеличении тарифов на проезд, и он обязан лишь уведомить об этом городские власти.

Поэтому почему «неравнодушные активисты» намерены давить на чиновников местного самоуправления, а не на перевозчиков, которые несут полную ответственность не только за тарифы, но и за качество предоставления транспортных услуг, также относится к сфере догадок. Как, собственно и то, какое влияние на этих самых перевозчиков должна оказать эта доморощенная акция. Ведь большинство не только из владельцев АТП, но и непосредственно водителей о ней просто не узнают!