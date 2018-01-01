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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В крупных городах Украины имеются специальные «биржи активистов»

Категория: Новости


В крупных городах Украины имеются специальные «биржи активистов»

Такое убеждение высказал в своем телеинтервью известный украинский журналист, издатель и политический эксперт Дмитрий Гордон.

Так, по его утверждению, в Киеве уже давно существует такая биржа, на которой можно «заказать активистов на практически любую акцию».

При этом само содержание акции практически не имеет значения. Главное – это прейскурант!

По мнению Дмитрия Гордона, эти проплаченные профессиональные активисты уже окончательно зарвались и порочат не только те идеи, за которые якобы борются, но и страну в целом!

Поэтому, по его убеждению, служба безопасности должна вплотную заняться этими деятелями, которые устраивают протестные акции не по убеждениям, а за деньги!

Тем более, что многие такие акции носят совершенно хулиганский характер.

В качестве примера Дмитрий Гордон привел силовой срыв агрессивными «активистами» выступления Константина Райкина, которое имело место в Одессе.



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