В качестве губернатора Одесской области Максим Степанов отметил первую годовщину

12 января отмечается ровно год со времени вступления Максима Степанова в должность губернатора одесской области.

По информации пресс-службы областной администрации за это время регион стал лучшим по Украине по темпам экономического роста, который составил 14,5%.

При этом розничный товарооборот вырос на 17,5%, а средняя зарплата - почти на треть.

Что же касается дорожного строительства, то здесь отмечен исторический максимум – 259 километров дорог.

Кроме того, областные власти обращают внимание, что регион вышел в лидер по стране по реализации таких программ, как развитие сельской медицины и системы профтехобразования.

Отметим, что презентация приоритетов Максима Степанова на 2018 год намечена уже на 18 января.