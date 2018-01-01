Сразу два дома сгорели сегодня в Крыжановке

По информации заместителя начальника ГСЧС в Одесской области Ореста Фока, сигнал о возгорании поступил около шести часов сорока минут утра.

Уже через двенадцать минут на место прибыли первые пожарные экипажи. К моменту их прибытия горели крыши дух стоящих буквально бок о бок домов. Общая площадь возгорания уже превышала триста квадратных метров.

Борьба с огнем заняла около часа. В ней принимали участие четыре пожарных экипажа. Однако дома выгорели практически полностью.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.