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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Сразу два дома сгорели сегодня в Крыжановке

Категория: Новости / Происшествия


Сразу два дома сгорели сегодня в Крыжановке

По информации заместителя начальника ГСЧС в Одесской области Ореста Фока, сигнал о возгорании поступил около шести часов сорока минут утра.

Уже через двенадцать минут на место прибыли первые пожарные экипажи. К моменту их прибытия горели крыши дух стоящих буквально бок о бок домов. Общая площадь возгорания уже превышала триста квадратных метров.

Борьба с огнем заняла около часа.  В ней принимали участие четыре пожарных экипажа. Однако дома выгорели практически полностью.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.



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