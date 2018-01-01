Мороз в Одессе продержится недолго

Уже со вторника, 16 января, температура в Одессе снова вернётся на плюсовые отметки.

Правда, перед этим ещё немного похолодает: пик морозов ожидается в ночь на понедельник, 15 января, когда столбики термометров покажут до 6 градусов мороза.

Но уже во вторую половину дня 16 января температура воздуха ощутимо повысится - до 1-2 градусов выше нуля, а в среду, 17 января, достигнет 3-4 градусов.

Также на вторник синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде мокрого снега.

А в четверг, 18 января, погода может подарить одесситам немного экстрима: сильный мокрый снег, а также ветер, скорость которого может достигать 22-26 метров в секунду, что чревато серьёзными неприятностями. Впрочем, прогнозы на срок свыше трёх дней особой точностью не отличаются.