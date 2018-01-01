Количество литовских трудовых виз, выданных украинцам, выросло вдвое

В минувшем году литовские власти выдали почти 35 тысяч трудовых виз или видов на жительство на основании наличия работы, причём 20 тысяч таких документов получили украинцы.

Как передаёт издание DelfiLt, в 2016 году в Литву приехали работать около 10 тысяч жителей Украины. Чаще всего они устраиваются водителями–дальнобойщиками, каменщиками, сварщиками и т. д.

В литовском миграционном департаменте также сетуют, что из–за увеличения числа трудовых мигрантов ведомству даже не хватает сотрудников для своевременного рассмотрения всех подаваемых заявлений.