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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Количество литовских трудовых виз, выданных украинцам, выросло вдвое

Категория: Новости / Экономика и финансы

Количество литовских трудовых виз, выданных украинцам, выросло вдвое

В минувшем году литовские власти выдали почти 35 тысяч трудовых виз или видов на жительство на основании наличия работы, причём 20 тысяч таких документов получили украинцы.

Как передаёт издание DelfiLt, в 2016 году в Литву приехали работать около 10 тысяч жителей Украины. Чаще всего они устраиваются водителями–дальнобойщиками, каменщиками, сварщиками и т. д.

В литовском миграционном департаменте также сетуют, что из–за увеличения числа трудовых мигрантов ведомству даже не хватает сотрудников для своевременного рассмотрения всех подаваемых заявлений.



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