Кассовые сборы фильма «Киборги» окупили менее половины стоимости его создания

За всё время проката фильма «Киборги» кассовые сборы составили порядка 20 миллионов гривен.

Таковы данные портала «Кино–театр», собирающего данные о кассовых сборах (бокс-офис) в кинотеатрах Украины.

Согласно данным портала, за четыре недели проката (с 7 по 31 декабря 2017 года) фильм посетили 278 тысяч человек, а кассовые сборы составили 20 миллионов 239 тысяч гривен.

В то же время, бюджет фильма составил 48 миллионов гривен. Иными словами, кассовые сборы окупили менее половины от стоимости его создания.

Тем не менее, «Киборги» остаются наиболее кассовым фильмом украинского производства последних лет, уступив в этом смысле только киноленте «Dzidizo. Контрабас», которая собрала свыше 22 миллионов гривен при бюджете не более 5 миллионов гривен (точная сумма не оглашается).

Для сравнения, фильм «Звёздные войны: последние джедаи» за время проката собрал свыше 44 миллионов гривен, 21 из которых был собран в первую неделю проката.

Ранее сообщалось, что на просмотр украинского художественного фильма «Киборги» зрителей собирают и доставляют организованно.