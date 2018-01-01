Инфляция в Одесской области в 2017 году неуклонно росла

В декабре 2017 года потребительские цены в Одесской области выросли на 1,1% по сравнению с ноябрём, а в целом за год цены увеличились на 14,6%.

Такие данные приводит региональная служба статистики.

Таким образом, в 2017 году цены росли быстрее, чем в 2016 (13,6%), хотя и существенно медленнее, чем в 2015 (44,6%) и 2015 (23,7%).

Сильнее всего за 2017 год выросли в цене мясо (+30,2%), молоко (+21,5%), яйца (+23,3%), фрукты (+36,3%).

Услуги ЖКХ, которые были локомотивом инфляции в 2015 и 2016 годах, в 2017-м выросли менее существенно - всего лишь на 13,4%. В то же время, услуги водоснабжения прибавили в цене в среднем 28,8%, электроэнергия подорожала на 28,1%, а услуги по содержанию домов и придомовых территорий (СДПТ) - на целых 79,5%.

Топливо за год подорожало в среднем на 19,7%.