Ещё одна попытка тендера на ремонт «Олимпийца»: дату объявят после 25 января

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский рассказал, из-за чего отменили тендер на реконструкцию спорткомплекса «Олимпиец», и что будет с объектом дальше.

Тендер на реконструкцию «Олимпийца» объявили ещё в октябре 2017 года. Всего на ремонт здания планировали потратить 86,7 миллиона гривен. Проект предполагал капремонт стен и крыши, замену коммуникаций, установку современных систем освещения, замену покрытия манежа, установку новых трибун для зрителей и т.п.

В ходе торгов 6 декабря победителем тендера была объявлена фирма «Градо–строй». СМИ нередко связывают её с депутатом Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Алексеем Еремицей, однако сам Еремица свою связь с фирмой опровергает. Как бы там ни было, именно «Градо–строй» предложило наименьшую цену за ремонт «Олимпийца»: всего 70,5 миллиона гривен. Именно эта компания была объявлена победителем тендера, и организаторы торгов должны были подписать договор именно с ней. Вместо этого 4 января 2018 года тендерный комитет отменил результаты торгов.

По словам Анатолия Урбанского, причиной отмена тендера стали ошибки в документах у компаний-претендентов на участие в конкурсе. По его словам, в ближайшее время тендер проведут заново: дату нового конкурса объявят после 25 января.

Анатолий Урбанский заверил, что в облсовете не отказываются от планов провести капремонт «Олимпийца» в 2018 году - благо, средства на это зарезервированы в бюджете Одесской области.