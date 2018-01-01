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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области пожар отнял новую жизнь

Категория: Новости


В Одесской области пожар отнял новую жизнь

На сей раз трагедия произошла в Кодымсом районе.

В селе Грабово в одном из частных домов было обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, накануне в доме произошел пожар, который затух самостоятельно. От огня пострадал только матрас на площади одного квадратного метра.

Поскольку на теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти, то, наиболее вероятной причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

Что же до причин возгорания, то, по всей вероятности, ею стало курение в постели.



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