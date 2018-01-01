Протестующие против повышения тарифов на проезд в маршрутках будут перекрывать движение

Как сообщается в соцсетях, 15 января с утра будет перекрыт проезд по улицам Краснова, Маршала Жукова и Черноморского казачества.

Отметим, что перекрытие трех важнейших транспортных артерий города однозначно приведет к масштабным транспортным заторам.

В результате пострадают сотни тысяч одесситов, в числе которых десятки тысяч составят как раз пассажиры маршрутных автобусов, которые будут вынуждены или часами находиться в некомфортных салонах автобусов, или добираться до места назначения пешком, в условиях минусовой температуры и сильного ветра, о которых предупреждают синоптики.

Таким образом негативная реакция от участников дорожного движения в отношении участников акции протеста может оказаться куда острее, чем в отношении поднявших тарифы на проезд перевозчиков.

А поскольку такая реакция легко предсказуема, возникает законный вопрос, а не по заказу ли самих перевозчиков проводится эта акция «уличного протеста».