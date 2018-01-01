Болгария - не заграница?

Одессу и Софию свяжет прямо авиарейс.

Отправляться самолеты будут два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит менее полутора часов. Вылет из Софии запланирован в 19.05, прибытие в Одессу - в 20.30. Вылет из Одессы - в 21.20, прилет в Софию в 22.40.

Авиарейсы будут осуществлять лайнеры болгарской авиакомпании Bulgaria Air 22 бразильского производства Embraer E190 .

До сих пор сообщение со столицей Болгарии происходило только из Борисполя.

Отметим, что открытие прямого авиасообщения между Одессой и Софией носит знаковый характер, поскольку именно на территории Одесской области проживает самая крупная болгарская диаспора в мире.

Цель открытия новой линии - обеспечить представителям болгарской диаспоры возможность скорой поездки на историческую родину. Кроме того, в руководстве авиапредприятия надеются на востребованность направлений у украинцев, которые смогут быстро добраться до всемирно известных черноморских здравниц Болгарии.