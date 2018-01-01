Проекты законов, которые планируют рассмотреть Верховная Рада на этой неделе

Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в расписании заседаний на 16-19 января, опубликованном на официальном сайте парламента.

Отмечается, в частности, что первый пленарный день 2018-го года народные депутаты начнут с вопросов национальной безопасности и обороны. Так, на рассмотрение во втором чтении вынесен президентский проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»”.

Кроме того, во вторник во включение в повестку дня сессии предложены законопроекты, внесенные главой государства в ВР:

о Высшем антикоррупционном суде

об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

На четверг, 18 января в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых: