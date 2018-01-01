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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Проекты законов, которые планируют рассмотреть Верховная Рада на этой неделе

Категория: Новости / Политика

Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в расписании заседаний на 16-19 января, опубликованном на официальном сайте парламента.

Отмечается, в частности, что первый пленарный день 2018-го года народные депутаты начнут с вопросов национальной безопасности и обороны. Так, на рассмотрение во втором чтении вынесен президентский проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»”.

Кроме того, во вторник во включение в повестку дня сессии предложены законопроекты, внесенные главой государства в ВР:

  • о Высшем антикоррупционном суде
  • об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

 

На четверг, 18 января в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых:

  • проекты законов о приватизации государственного имущества;
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства;
  • об Учреждении бизнес-омбудсмена;
  • о внесении изменений в законодательство относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков.

 

 



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