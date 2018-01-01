Одесситы провели акцию против новых тарифов на проезд

С плакатами возле мэрии собрались так называемые «неравнодушные одесситы».

Они заявили о необоснованности новых тарифов на проезд в маршрутках, которые одномоментно повышены сразу на 40% — с пяти до семи гривен.

По их мнению, городской общественности не было предоставлено объективных обоснований, к тому же качество обслуживания пассажиров перевозчиками оставляет желать много лучшего.

Маршрутная система препятствует развитию муниципального транспорта, «Качество перевозок ужасное, как и состояние подвижного состава. В них просто опасно ездить!»- заявил один из участников акции, общественник Владислав Балинский.

Участники потребовали от городских властей вернуть стоимость проезда в маршрутных автобусах на уровень пяти гривен, наладить контроль за качеством работы перевозчиков, ввести институт общественных инспекторов на пассажирском транспорте и незамедлительно разрывать договора со злостными нарушителями.

При этом они отметили, что тариф в семь гривен за проезд, введенный с сегодняшнего дня, является самым высоким в стране.

«Ведь даже в Киеве тариф не превышает пяти-шести гривен, а в соседних городах — Виннице и Николаеве составляет всего четыре гривны!»

Отметим, однако, что в широко анонсированной и разрекламированной акции возле мэрии приняли участие менее трех десятков человек.