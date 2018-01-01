ГСЧС требует закрытия восемнадцати объектов, в том числе — школ и детских садов

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента оборонной и мобилизационной работы Григорий Зубов.

По его словам, сотрудники ГСЧС за злостные нарушения правил противопожарной безопасности обратились в суд с ходатайством о приостановке деятельности восемнадцати объектов, в том числе десяти детских садиков и трех школ.

Однако, по его убеждению, до реального закрытия дело, очевидно, все же не дойдет.

«Руководство одного садика и одной школы уже заключили с ГСЧС мировое соглашение. Остальные активно проводят работу по устранению выявленных недостатков и, по всей вероятности, так же заключат мировые соглашения!»

По информации чиновников, на устранение всех недостатков им будет отведено от одного до двух месяцев.