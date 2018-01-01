Сектантская сущность национализма

Факельные шествия в Киеве

Как сообщает сайт «Украинская правда»: «1 января 2018 г. в центре Киева от парка им. Тараса Шевченко прошло "Факельное шествие" в честь 109 годовщины со дня рождения Степана Бандеры. С места события корреспондент УП сообщает, что участие в марше принимают несколько тысяч человек, однако в этом году участников меньше, чем в прошлом году. По данным организаторов, в этом году марш пройдет под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!"». http://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/1/7167286/

Из истории «Белого братства»

В начале 1991 г. Украину всколыхнуло движение так называемого «Белого братства» (ЮСМАЛОС). Молодые фанатики со стеклянными глазами стояли на площадях, выкрикивали идиотские речёвки, отдавали этой организации всё: деньги, золото, недвижимость и т.д. Его лидер – Марина Цвигун – красовалась по всем городам и весям страны на крепко приклеенных листовках в экзотическом виде самопровозглашенной «матери мира», так называемой Марии Дэви Христос. «Белое братство» было основано в марте 1990 года Юрием Кривоноговым, кандидатом технических наук, на базе им же созданного «Центра самопознания и высшей йоги «Атма»». Кривоногов, третий муж Марины, стал «патриархом» общины, нарекшись Юоанном Свами. «Белое братство» стремительно распространилось в Украине и в России. В зените известности численность «белых братьев» достигала 100 тысяч человек. В секту входили представители всех слоев общества, но особый акцент был сделан на вовлечение в «Белое братство» молодежи. Членов секты настраивали на то, что конец света неизбежен и близок – Марии Дэви Христос отпущено провести на земле три с половиной года, чтобы собрать в погрязшем во зле мире 144 тысячи «верных». В соответствии с учением «Белого братства» ожидалось, что конец света (он был «назначен» на осень 1993 года) ознаменуется убийством Кривоногова и Цвигун. Но через три дня, воскреснув, они начнут вершить «Страшный Суд». Спасутся только члены «Белого братства»: после «преображения» они окажутся в раю, который «воцарится на земле». А все остальные, «неверные», «дети сатаны», отправятся в ад.

В «Белом братстве» педалировалась тема необходимости отказа от имущества и от участия в общественной жизни, от учебы и работы, расширился список запрещенных продуктов, стали практиковаться изматывающие многочасовые ночные «радения». То, что описывает один из участников этих радений, удивительно напоминает технологию, примененную на Майдане: «Радения проходили в нескольких вариантах. Основу составляли кружащиеся и прыжковые движения под речевку «молитвы». «Молитвы» были двух основных видов: обращение к «богу» с упоминанием лидеров секты Юоанна Свами и Марии Дэви Христос (переделанная Иисусова молитва) – и противопоставление себя окружающему «не избранному» миру: «Кто не прыгает – клипот!» – кричали лидеры секты.

В Каббале, мистико-философском учении иудаизма, словом «клипот» названы демонические силы или даже низшие миры, «ады», которые питают бытие «злого» материального мира. Этот вид «молитвы» сопровождался синхронными прыжками. После того как община изнемогала, выходил проповедник (старший общины) и монотонным голосом давал установку на «спасение».

Осенью 1993 года приверженцы «Белого братства» начали стекаться в Киев. «Конец света», объявленный на 24 октября, был затем «перенесен» на 10 ноября. В этот день СБУ и МВД Украины провели спецоперацию – массово арестовывали «белых братьев» прямо на вокзалах, на улицах. Наиболее настырных задерживали уже на подходе к Софийскому собору, где забаррикадировались 25 «белых братьев» во главе со своими «богами». Опасались их самосожжения и массовых самоубийств, хотя сами «братья» отрицают, что готовились к этому. Итог: лидеры секты были приговорены к тюремным срокам, многих членов секты пришлось реабилитировать на протяжении нескольких лет – не всегда успешно.

«Белое братство» как психотронное оружие

Биография создателя секты Ю.Кривоногова полна «белых пятен». Известно, что в 1978 году он защитил кандидатскую диссертацию в харьковском Институте радиоэлектроники. Он являлся сотрудником харьковского экспериментального НИИ неврологии и психиатрии. Кривоногов еще с 1980-х годов сотрудничал с закрытым профильным институтом в г. Николаеве, который занимался «методами воздействия на биологические объекты». В СМИ этот институт фигурирует под названием «Николаевский центр психотроники» – считается, что там готовился «наш ответ» на американские разработки по контролю над поведением человека. Представители украинской общественной организации «Порятунок» (судебный процесс над сектантами начался благодаря усилиям этой организации, созданной родителями, чьи дети оказались вовлечены в «Белое братство») свидетельствовали, что Кривоногов и Цвигун оказывали на психику своих последователей воздействие с помощью специфических приемов. Анна Мулюн, государственный обвинитель Украины на процессе «Белого братства», заявила, что члены секты подвергались воздействию «психоэнергетическими средствами, в результате чего в структурах личности произошли существенные изменения». У «братьев» были подавлены «механизмы выдвижения и критической проверки гипотез, интуиция, пластичность поведения, активность и способность сопротивляться стрессам». Комиссия констатировала, что лица, подвергшиеся подобному воздействию, «самопроизвольно не способны выйти из измененного состояния сознания и психики». Михаил Корниенко, генерал-полковник милиции, утверждает, что угроза массового самоубийства «братьев» была вполне реальной, и потому секту начали «разобщать». «Участвовала в этом не только милиция, но и СБУ, а также ученые – психологи, психиатры, психотерапевты. Я беседовал с этими ребятами, которых мы задерживали, и видел, что они полностью отрешены от жизни. В основном это были интеллектуальные люди... Они жили в благополучных семьях. Ученые после бесед с ними выходили просто измочаленные».

« Настало время нового «братства»?

На деле организация оказалась тоталитарной сектой, где Юрий Кривоногов, специалист из КГБ в области психического воздействия на личность, применил первые версии психотронного оружия для зомбирования больших масс людей. «Белое братство» было полигоном для этого эксперимента, который удался гораздо больше, чем хотели его устроители. Они не ожидали такого массового роста членов и запредельного идиотизма новых адептов. Проект пришлось в спешке закрыть. Все образованные и культурные люди по понятным причинам брезгливо-презрительно относились тогда к этому явлению. И не удивительно. Ведь считается, что в секту попадает молодежь из неблагополучных семей с неокрепшей психикой. Но почему те же культурные и образованные люди, да ещё и с научными степенями, когда страну охватило пламя Евромайдана, вели себя подобным же образом? Уровень их критического мышления, который они нарабатывали всю свою жизнь, в один миг обнулился. Они так сильно стали походить на тех фанатиков со стеклянистыми глазами из «Белого братства», выкрикивающих бессмысленные бредни! Почему? Неужели никому не пришло в голову, что это были развитые и продвинутые далеко вперед технологии психотронного оружия новейшего поколения? Мы видим аналогичные симптомы поведения еще вчера адекватных людей, что дает возможность предполагать, что используются аналогичные психотехнологии. Технологии подпорогового воздействия на сознание людей характеризуются невидимостью и неосознаваемостью для жертв. Простые люди перед ними абсолютно беззащитны.

Разносчиком психологической заразы выступают олигархические СМИ. События, начиная с 2014г., породили новое качество пассионарных граждан, они, подобно сектантам «Нового Белого братства», должны обязательно находиться в параноидальном состоянии непримиримой ненависти, перманентной борьбы и поиска врага. Они искренне ненавидят, и видят в этом главный смысл своего существования. Русофобия выступает как мифологическая основа этого так называемого «цивилизационного проекта».

Цинизм кукловодов этого процесса заключается в том, что они прекрасно понимают, что никакого цивилизационного проекта эти технологии породить не могут, в силу своей тупиковости и заточенности на разрушительные тенденции в обществе.

В Украине был задействован целый арсенал информационно-психологических технологий ради достижения состояния массового психоза. Мулюн упоминает о том, как много интересного рассказали в связи с делом «Белого братства» военные специалисты. По их утверждению, американцы уже в 1960-е годы заявили, что психотехнологии – оружие более мощное, чем бомба. И тогда же американцы сделали вывод, что психотехнологии очень удобно применять, закамуфлировав под религиозную идею. В сектах, подобных «Белому братству», с помощью специальных психотехнологий осуществлялось постоянное воздействие на «те участки мозга человека, которые выделяют эндорфины – «гормоны радости», сродни морфию. Они же отвечают и за лишение организма воли», – сообщает Мулюн. «Кстати, – добавляет она, – у «братьев» в СИЗО наблюдали почти такие же ломки, как у наркоманов: повышалась температура, начинались сильные боли – и это еще до того, как они начали страдать от голода». Обладая своими, только ему присущими особенностями, «Белое братство» имеет также признаки, характерные для всех структур сектантского типа. Начав перечислять их, нетрудно убедиться, что в ходе затянувшегося украинского кризиса уже не какую-то отдельную группу, а ВСЕХ украинских граждан путем задействования различных психотехнологий (в том числе, и «опробованных» на «Белом братстве») превращают в толпу, наделенную «сектантскими» признаками. Что же это за признаки?

Во-первых, структуры сектантского типа используют навязчивую пропаганду, формируя у своих членов черно-белое восприятие действительности.

Во-вторых, сектантские структуры отсекают доступ своих членов к «нежелательной» информации.

В-третьих, эти структуры запугивают адептов, внушая им, что только внутри «своего» круга они в безопасности. Всякий, кто вне этого круга, – враг.

В-четвертых, в сектантских структурах подогревается чувство избранности, «исключительности», превосходства над окружающими, миссии.

В-пятых, сектантские структуры претендуют на то, что они являются носителями непогрешимой истины. Сектанты утрачивают способность признавать ценности, не являющиеся внутригрупповыми.

В-шестых, попавшие в секту, будучи вырванными из привычного круга жизни, частично или полностью утрачивают навыки самостоятельного существования. Мы видим, что уже не в отношении отдельной группы, а в отношении всего населения Украины задействованы технологии управления массами.

Психология толпы Г.Лебона

Коллективный настрой на какое-либо действие с помощью совместных синхронных движений известен издревле. У многих народов существовали ритуалы, помогающие настроиться специальным образом перед сражением или охотой. Цель таких ритуалов – введение воина (охотника) в особое трансовое состояние. Вспомним хотя бы танец зикр у кавказских народов. Подпрыгивания представителей племени масаи служат этой же цели. Ритмичные действия, выполняемые синхронно большим количеством людей, настраивают их на одну волну, создают у них ощущение единения и силы. Какой эффект достигается при коллективном ритмичном подпрыгивании с точки зрения физиологии? Повышается приток кислорода в мозг, повышается настроение, временно улучшается самочувствие. И человеческий организм начинает «подсказывать» своему обладателю: «Раз тебе хорошо, значит всё, что ты сейчас делаешь, – правильно». Каждый из элементов прыгающей толпы в каком-то смысле получает внутреннюю индульгенцию на снятие табу, запретов, норм, существующих в обществе. О том, что поведение человека в толпе существенно отличается от поведения того же человека вне толпы, написано множество работ. Известный французский социальный психолог Гюстав Лебон с негодованием констатировал в своей книге «Психология народов и масс», что на смену власти элит приходит власть толпы. Лебон подчеркивает, что предметом изучения для него является не просто скопление людей, случайно оказавшихся в определенном месте в определенное время. Его интересует лишь скопление, которое вдруг приобрело направленность, оказалось заряжено кем-то для совершения некоего действия. В такой толпе у каждого индивида сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц принимают одно и то же направление. Для того чтобы скопление людей превратилось в организованную толпу, необходимо «влияние некоторых возбудителей». У человека в толпе обнаруживается не только «склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму и героизму. Этот героизм несколько бессознательный, конечно, но именно при его-то помощи и делается история. Народ, творящий историю, – «одухотворенная» толпа, которая обладает «коллективной душой». Человек в толпе поддается таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один. В толпе же он менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несет на себе ответственности. Лебон выделяет преобладание бессознательного начала. Важнее всего – повышенная внушаемость. В толпе индивид очень скоро приходит «в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта», нетерпение, «стремление превратить немедленно в действия внушенные идеи», опускаясь на нижние ступени эволюции – это варвар, т. е. существо инстинктивное», – пишет Лебон.

Есть ли свет в конце туннеля?

Гражданин, оказавшись «человеком толпы», – регрессирует. Разрушающая толпа не может созидать. В сознании одурманенных масс гуляют танатические токи. Возникает черно-белая, примитивная картина мира. Исследователи отмечают, что уровень критического мышления «человека в толпе» снижается до уровня пятилетнего ребенка (с этим связана повышенная внушаемость).

При помощи массированной пропаганды СМИ на наших глазах превратили граждан Украины в «нацию толпы». Уже не находясь в толпе, сознание людей непрерывно атакуется «ценностями», сакрализированными в толпе Майдана. А отказ от этих «ценностей» маркируется пропагандой как предательство гораздо более высоких ценностей: Народа, Родины и т.д.

Всякий пожар должен выгореть, произойдет психологическое выгорание и у «заряженных» граждан на фоне неоправдавшихся надежд. И главное, на фоне изменившейся пропаганды некоторые выздоровеют, но не все. Многие будут спасаться во внешней или внутренней эмиграции, а некоторых ждет суицид. Такова печальная реальность безответственного использования психотехнологий ради достижения обычных политических целей.